Migliore allenatore 2018. Nessun italiano nel podio

Non è Zidane, vincitore della terza Champions League consecutiva, non è Didier Deschamps, che ha alzato la Coppa del Mondo con la Francia, non è neanche Diego Pablo Simeone, che ha trionfato in Europa League e in Supercoppa spagnola con l’Atletico Madrid.

Secondo la rivista britannica Four Four Two, il migliore allenatore del 2018 è Pep Guardiola del Manchester City, con cui ha conquistato l’ultima Premier League ed è stato eliminato alle semifinali di Champions League dal Liverpool.

L’ex tecnico del Barcellona si è messo alle spalle Zidane, Simeone e Allegri, primo italiano presente in classifica e vincitore dello Scudetto, il suo quarto consecutivo, sulla panchina della Juventus.

Non figura nella lista dei migliori 50 Carlo Ancelotti, visto che l’attuale allenatore del Napoli è stato esonerato dal Bayern Monaco a settembre 2017, ma è presente Luis Enrique che solo dallo scorso settembre è tornato su una panchina, ed è quella della Spagna, dopo la cacciata di Julen Lopetegui, escluso anche lui dalla classifica visto anche il recente esonero dal Real Madrid.

Gli altri italiani in classifica oltre ad Allegri, sono: Maurizio Sarri, ottavo, Eusebio Di Francesco, 13esimo, Antonio Conte, 18esimo, Gian Piero Gasperini, 23esimo, Marco Giampaolo, 35esimo, e Simone Inzaghi, 49esimo.

Ecco la classifica completa, con qualche sorpresa:

1) Josep Guardiola (Manchester City)

2) Zinedine Zidane (svincolato)

3) Diego Pablo Simeone (Atletico Madrid)

4) Massimiliano Allegri (Juventus)

5) Jurgen Klopp (Liverpool)

6) Didier Deschamps (France)

7) Mauricio Pochettino (Tottenham)

8) Maurizio Sarri (Chelsea)

9) Julian Nagelsmann (Hoffenheim)

10 Ernesto Valverde (Barcellona)

11) Tite (Brasile)

12) Leonardo Jardim (svincolato)

13) Eusebio Di Francesco (Roma)

14) Lucien Favre (Borussia Dortmund)

15) Marcelino (Valencia)

16) Luis Enrique (Spagna)

17) Janne Anderson (Svezia)

18) Antonio Conte (svincolato)

19) Philippe Cocu (svincolato)

20) Thomas Tuchel (Paris Saint Germain)

21) Zlatko Dalic (Croazia)

22) Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk)

23) Gian Piero Gasperini (Atalanta)

24) Pablo Machin (Siviglia)

25) José Mourinho (Manchester United)

26) Domenico Tedesco (Schalke 04)

27) José Bordalas (Getafe)

28) Renato Portaluppi (Gremio)

29) Nico Kovac (Bayern Monaco)

30) Bruno Genesio (Olympique Lione)

31) Unai Emery (Arsenal)

32) Marcelo Gallardo (River Plate)

33) Sergio Conceicao (Porto)

34) Rafael Benitez (Newcastle)

35) Marco Giampaolo (Sampdoria)

36) Adi Hutter (Eintracht Francoforte)

37) Abdullah Avci (Basaksehir)

38) Stefano Pioli (Fiorentina)

39) Luciano Spalletti (Inter)

40) Gareth Southgate (Inghilterra)

41) Eddy Howe (Bournemouth)

42) Quique Setien (Betis Siviglia)

43) Rudi Garcia (Olympique Marsiglia)

44) Abel Ferreira (Sporting Braga)

45) Ariel Holan (Independiente)

46) Juan Carlos Osorio (Paraguay)

47) Sean Iyche (Burnley)

48) Ricardo Gareca (Perù)

49) Simone Inzaghi (Lazio)

50) Brendan Rodgers (Celtic)

SPORTAL.IT | 30-10-2018 22:15