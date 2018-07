Migliore vestirà il grigiorosso

Francesco Migliore, in arrivo dal Genoa, sarà legato alla società Cremonese per il prossimo biennio.

Nato ad Arezzo il 19 aprile 1988, Migliore è un esterno difensivo. In carriera ha disputato 6 partite in serie A e 224 in Serie B, indossando la maglia di Genoa, Spezia e Crotone.

"Sono felicissimo del mio trasferimento alla Cremonese – commenta Migliore -. Innanzi tutto vorrei ringraziare la proprietà, la società e il direttore Rinaudo che mi hanno fortemente voluto, dandomi la possibilità di tornare protagonista in un campionato impegnativo e competitivo. A Cremona trovo un progetto convincente e sono molto fiero di farne parte. L’obiettivo è poter disputare una buona stagione, costruendo giornata dopo giornata qualcosa di importante".

SPORTAL.IT | 05-07-2018 15:55