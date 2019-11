Moto 3: a Valencia vince Garcia su Migno

“Adesso è finito il campionato e bevo”. Sempre brillante Andrea Migno, secondo a Valencia nel Gran premio delle Moto3, alle spalle di Sergio Garcia e davanti al sorprendente Xavier Artigas, dopo essere partito dalla pole-position.

“Valentino, al ranch, me lo dice sempre: ‘Bisogna che stia più stretto, bisogna che stia più stretto’. Me la sono giocata fino alla fine, stavolta ho battuto i denti, vincerò in futuro. Ho usato il mio casco speciale, volevo portarlo sul podio e ci sono riuscito” aggiunge il romagnolo.

“Farò la 100 chilometri in squadra con Franco (Morbidelli, ndr)” chiosa Migno, che il prossimo anno sarà al via del Mondiale della classe leggera con il Team di Sky e Valentino Rossi.

SPORTAL.IT | 17-11-2019 12:38