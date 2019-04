Mihajlovic: "A Firenze sempre serbo di m..."

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in sala stampa ha analizzato il pareggio del Bologna contro la Fiorentina al Franchi: "E' vero che oggi abbiamo fatto meno del solito, dal punto di vista della fiducia, lo spirito c'è ma abbiamo sbagliato troppi palloni. Abbiamo creduto poco nel poter vincere la partita, meno coraggio rispetto al solito. Non è stata sicuramente una partita facile, loro sono entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Sicuramente mi aspettavo di più".

Sul suo rapporto problematico con il pubblico di Firenze: "Tutta la curva mi ha cantato serbo di merda. Per la prima volta ho preso gli applausi perché sono uscito dal tunnel con Montella (ride ndr). Io ho avuto questa esperienza, ma non mi sono mai annoiato qua. Non voglio generalizzare. La curva della Fiorentina mi ha sempre cantato "serbo di merda" anche dopo una vittoria. Nessuno però me lo ha detto in faccia. La vita va avanti e non ho nessun rancore. Dovrebbero però tenere stretti i Della Valle, non capisco perché fanno così, ma sono fatti loro".

SPORTAL.IT | 14-04-2019 18:05