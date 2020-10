Mihajlovic boccia Mandzukic: "Non è adatto al Bologna"

Non sarà Mario Mandzukic il sostituto di Santander al Bologna. A chiudere le porte è infatti Sinisa Mihajlovic, che non ritiene adatto al suo gioco l’ex attaccante della Juventus.

Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa, ha chiarito il motivo del suo no a Mandzukic.

“Sul mercato non c’è nessuno che io vedo adatto al Bologna. Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo… nemmeno Mandzukic. Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Passano due-tre mesi e arriva gennaio. Dobbiamo rimanere lucidi, ragionare”.

L’alternativa semmai potrebbe essere l’accentramento di Barrow, utilizzato come esterno da Mihajlovic ma in grado di giocare come prima punta.

“Per forza di cose… Se ci sarà bisogno dovrà farlo. Lavoreremo anche su questo. L’assenza di Santander ci mette nelle condizioni di avere meno scelta, però abbiamo Vignato e Sansone come cambi. Barrow e Palacio possono comunque partire insieme”.

Dopo la breve esperienza negli Emirati Arabi, Mandzukic è attualmente svincolato. Il futuro però non sarà a Bologna.

OMNISPORT | 30-10-2020 21:41