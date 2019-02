Mihajlovic: "Champions? Se la Juve gioca così...".

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha analizzato così il ko dei suoi contro la Juventus: "I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, pari con la Juve e in alcuni tratti anche superiore. Purtroppo abbiamo centrato solo due volte la porta su quindici tiri, loro invece ti puniscono subito. Siamo arrabbiati perché sia oggi che con la Roma avremmo meritato di più ma siamo rimasti con zero punti. La strada però è giusta e dobbiamo continuare a giocare con questa mentalità anche le prossime partite".

Un giudizio sulla Juventus: "La rimonta in Champions? Ha le carte in regola per rovesciarla, ma deve fare una grande gara e giocare meglio di oggi. La vedo difficile che l'Atletico ne prenda tre e non segni. Però se fossi in loro sarei fiducioso".

SPORTAL.IT | 24-02-2019 18:55