Mihajlovic: "Con Ibrahimovic qui..."

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic alla vigilia del match contro il Milan: “Inutile parlarne di quello, ha detto sì al Milan e ha fatto bene. Sicuramente sarebbe stata una cosa meravigliosa averlo qui, non saremmo qui dove siamo e ci saremmo divertiti tutti di più. Ma sarebbe stato anche un peccato, perché il pubblico non c’è e non si sarebbe potuto divertire. E’ una storia di fantacalcio. Però sono contento che sta facendo bene, se lo merita”.

Sui passi in avanti di Barrow e Soumaoro: “Barrow? Non è che da un giorno all’altro un attaccante esterno diventa punta centrale, ci vuole tempo ma so che i suoi gol arriveranno. Soumaoro sta scalando le gerarchie e crescendo”

OMNISPORT | 29-01-2021 12:16