Mihajlovic, condizioni "molto buone": riprende la battaglia in ospedale

Sinisa Mihajlovic non sarà in panchina domenica 15 settembre allo stadio “Rigamonti” di Brescia per la terza giornata di campionato. Ma questa notizia non è da leggere in senso negativo.

Il tecnico serbo del Bologna ha infatti iniziato nella giornata di martedì 9 settembre presso l’Unità operativa di Ematologia del Policlinico di Sant’Orsola il secondo ciclo di cure per combattere la leucemia acuta che lo ha colpito ad inizio estate.

Questo il comunicato dell’ospedale: “Le condizioni cliniche del paziente sono molto buone. Gli accertamenti eseguiti prima della dimissione successiva al precedente ricovero hanno dimostrato un esito soddisfacente del primo ciclo di chemioterapia”.

Il primo ciclo, iniziato a metà luglio, si è concluso positivamente poco prima della seconda giornata di campionato, che il Bologna ha disputato venerdì 30 agosto al “Dall’Ara” contro la Spal, gara vinta per 1-0 grazie a un gol segnato nel recupero da Roberto Soriano.

Proprio l’esito positivo del primo ciclo aveva convinto i medici a consentire a Mihajlovic di seguire la squadra dal campo sia contro la Spal che nel weekend precedente sul campo del Verona, per la prima giornata di campionato, gara terminata sull’1-1 nonostante i rossoblù abbiano giocato l’intera partita in superiorità numerica per l’espulsione del difensore gialloblù Dawidowicz in apertura di gara. Quel giorno la presenza in panchina di Mihajlovic al “Bentegodi” sorprese tutti, a partire dai giocatori del Bologna, tenuti all’oscuro dalla società fino alla fine, oltre che scatenare la commozione degli appassionati di calcio.

In entrambe le occasioni Miha ha lasciato il campo pochi minuti prima della fine delle partite, uscendo tra l’ovazione dei propri tifosi, come di quelli avversari. A Brescia quindi Mihajlovic lascerà la guida della squadra al tattico Emilio De Leo e al vice Miroslav Tanjga.

SPORTAL.IT | 09-09-2019 20:54