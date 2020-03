Mihajlovic e il Coronavirus: "Non voleva lasciare Bologna"

L'emergenza Coronavirus è all'ordine del giorno dopo che anche la serie A ha iniziato a vivere le prime positività ai tamponi sul COVID-19. E misure speciali sono state prese anche a Bologna e al Bologna, in particolare per quanto riguarda l'allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic che come noto in questi mesi ha dovuto vivere la sua personale battaglia contro la leucemia.

"Abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via, perché lui sarebbe rimasto qui per via dell'attaccamento che nutre nei confronti del club", ha spiegato Massimiliano Marchesi, preparatore atletico dei felsinei che ha parlato del tecnico serbo su 'È Tv Rete 7', nel corso della trasmissione 'Sportoday'.

Marchesi ha anche fornito qualche aggiornamento sull'attuale situazione di Mihajlovic: "Si trova a casa sua a Roma ed è tranquillo. La cosa più importante è che non venga intaccato. Sulle persone che hanno avuto il suo problema non esistono ancora casistiche legate a questo virus".

SPORTAL.IT | 14-03-2020 11:20