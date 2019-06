Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, fresco di rinnovo, in un'intervista a Sky ha rivelato di essere stato molto vicino alla Roma.

"Sono stato molto vicino alla Roma. Poi però ho capito che dal punto di vista ambientale molti non erano pronti per certe cose. E non avrei avuto voglia di fare la guerra da solo", sono le dichiarazioni dell'allenatore serbo.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 13:47