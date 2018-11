Mihajlovic, frecciata a Cairo

Sinisa Mihajlovic ha lanciato una frecciata ad Urbano Cairo a margine di un evento a Torino. "Se è un Toro simile al mio in termini di risultati? No, non è giusto dire così. Mazzarri è un ottimo allenatore, ha un’ottima squadra. Un Torino più forte di quello che avevo io. Lo ha detto lo stesso presidente Cairo, che ha costruito una squadra per andare in Europa. Ha speso, ha speso…", sono le parole riportate da Tuttosport.

Per l'ex tecnico granata è presto per dire se il Toro è da Europa: "Il campionato è ancora lungo. Io resto sempre un tifoso del Toro, ho un ottimo rapporto con tutti. Quando li seguo, tifo sempre per loro al di là di quello che si potrebbe pensare. Però per l’Europa la vedo dura. Ci sono sei squadre, ovvero Juve, Napoli, le due milanesi e le due romane, che hanno qualcosa di più. E poi ci sono anche Atalanta e Fiorentina in corsa, oltre al Sassuolo che sta giocando bene. Sarà dura, ma se il Toro dovesse farcela sarei contento".

SPORTAL.IT | 18-11-2018 11:30