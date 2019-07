Mihajlovic, il messaggio delle figlie: "Lotta guerriero"

Le figlie di Sinisa Mihajlovic hanno incoraggiato il padre sui social dopo la commossa conferenza stampa in cui il tecnico del Bologna ha rivelato di avere la leucemia. Viktorija e Virginia, volti noti della tv dopo aver partecipato all'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi, hanno dedicato le loro Instagram Stories a papà Sinisa.

"Dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai soldati migliori. Anche se non rispondo, vi leggo tutti e vi ringrazio di cuore. Noi siamo la famiglia Mihajlovic, non lottare non è nel nostro DNA!", è quanto ha scritto Viktorija.

Dello stesso tenore le frasi della sorella minore, Virginia: "Sei un guerriero. Grazie di cuore a tutti, Grazie ad uno ad uno. Con il cuore".

"Questa sfida la vinco – ha assicurato Mihajlovic in conferenza stampa -, ma ho bisogno di aiuto, ho bisogno di amici. Oggi avrò ricevuto 5-600 messaggi, non ho risposto a tutti, ma ho dovuto riflettere. Io sto bene, non voglio far pena a nessuno. La cosa che mi fa emozionare. Sono stato bene, mi sono sempre allenato, nessuno poteva pensare che potessi ammalarmi. Non avevo nessun sintomo, mi sono sempre allenato bene, 12 chilometri al giorno, palestra, stavo bene. Nessuno di noi deve pensare che è invincibile o indistruttibile. La vita ti può cambiare in un momento".

In rossonero Mihajlovic ha allenato Gianluigi Donnarumma, di fatto lanciato nel grande calcio proprio dal tecnico di Vukovar. E il giovane portiere gli ha dedicato un pensiero su Instagram: "Mi hai insegnato a non mollare mai, ora tocca a te! Sei più forte, vincerai tu! Sono con te Mister!". "Forza Mister… Come mi hai insegnato tu, non mollare! Mai!", ha twittato un altro suo allievo, Manolo Gabbiadini. "Forza Sinisa amico mio! La tua forza è il tuo sorriso. Sempre al tuo fianco. Vinciamo insieme anche questa", è il pensiero del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 15:11