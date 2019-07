Mihajlovic, il mondo del calcio si unisce: "Forza Sinisa"

Un Sinisa Mihajlovic emozionato, commosso ma anche profondamente determinato ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute, che lo costringeranno temporaneamente a interrompere la sua avventura da allenatore del Bologna. E tutto il mondo del calcio (e non solo) si è immediatamente stretto intorno a lui.

Il tecnico serbo ha infatti comunicato al mondo di aver contratto la leucemia, una malattia terribile ma oggi fortunatamente curabile. Tanto che Walter Sabatini ha confermato che Mihajlovic resterà l'allenatore dei felsinei. Ma le reazioni di amici e colleghi del timoniere rossoblù, giunte in queste ore, non si contano.

Commovente il messaggio di Roberto Mancini, uno dei primi a scrivere a Mihajlovic di cui è stato compagno di squadra alla Sampdoria e alla Lazio prima di ritrovarlo come viceallenatore in biancoceleste e all'Inter. E proprio i nerazzurri hanno mandato un messaggio al loro ex giocatore tramite Twitter: "Forza Sinisa, l'Inter è al tuo fianco in questa battaglia". Messaggio simile anche da parte dei cugini del Milan, che invece hanno conosciuto Mihajlovic come allenatore: "Gli uomini vincenti trovano sempre una strada. Forza Sinisa, vincerai anche questa battaglia", si legge sull'account ufficiale del Diavolo.

E proprio in rossonero Mihajlovic ha allenato Gianluigi Donnarumma, di fatto lanciato nel grande calcio proprio dal tecnico di Vukovar. E il giovane portiere gli ha dedicato un pensiero su Instagram: "Mi hai insegnato a non mollare mai, ora tocca a te! Sei più forte, vincerai tu! Sono con te Mister!". "Forza Mister… Come mi hai insegnato tu, non mollare! Mai!", ha twittato un altro suo allievo, Manolo Gabbiadini. "Forza Sinisa amico mio! La tua forza è il tuo sorriso. Sempre al tuo fianco. Vinciamo insieme anche questa", è il pensiero del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Tanti messaggi anche dalla Lazio, con cui Mihajlovic si laureò campione d'Italia nel 2000. "Insieme abbiamo vinto tanto. Siamo con te anche in questa battaglia. Forza Sinisa", ha scritto su Twitter la società biancoceleste. E la Roma, che nel 1992 lo portò in Italia, ha scritto: "Forza Sinisa, vinci questa battaglia!". "Dopo pioggia viene sole. Forza Sinisa, lotta e vinci come sempre, come sai fare tu. La Sampdoria e i sampdoriani sono con te", il messaggio recapitato da Genova dal club blucerchiato.

"Forza Sinisa, vincerai anche questa partita!", ha scritto la Fiorentina, mentre il Torino ha scelto di far posare tutti i suoi giocatori accompagnati dalla scritta "Forza Sinisa". "Forza Sinisa! Il popolo granata è tutto con te. Ti pensiamo con affetto, in bocca al lupo! Urbano Cairo", ha aggiunto il patron granata.

