Mihajlovic in panchina contro la Lazio

Sinisa Mihajlovic guiderà dalla panchina il suo Bologna nella partita di domenica pomeriggio contro la Lazio. Il via libera è arrivato da parte dello staff medico, dopo un ulteriore esame ai valori ematici.

Intanto in occasione del match alcuni tifosi di Bologna e Lazio sono andati in pellegrinaggio al santuario di San Luca per pregare per il tecnico serbo in cura per la leucemia: "Questa maglia della Lazio – ha spiegato l'organizzatore dell'evento, don Massimo Vacchetti – è un simbolo che alcuni tifosi, mentre ieri ero a Roma per la creazione a cardinale dell'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, mi hanno dato da consegnare a Sinisa Mihajlovic. Con questa maglia vogliono dirgli che, anche se non possono essere a Bologna, gli sono vicini. Ricordano sempre il loro giocatore Sinisa con un coro particolare, scritto su questa maglia: 'Se tira Sinisa, è gol'".

SPORTAL.IT | 06-10-2019 14:23