Mihajlovic inizia la battaglia con la leucemia: il bollettino

Comincia la battaglia di Sinisa Mihajlovic, che ha iniziato in data giovedì 18 luglio il ciclo di terapie per combattere la leucemia. Il Bologna ha fornito alcuni aggiornamenti sul suo allenatore e sul terribile male che lo ha colpito, spiegando anche di quale forma di leucemia si tratta.

"Tre giorni dopo il ricovero di Sinisa Mihajlovic presso il reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola, si è concluso il percorso di tipizzazione della malattia: si tratta di una leucemia acuta prevalentemente mieloide. Mihajlovic ha iniziato oggi il trattamento chemioterapico. Nonostante gli esami e le terapie, il tecnico è in contatto quotidiano diretto con i suoi collaboratori a Castelrotto", si legge nel bollettino medico pubblicato dal Bologna sul proprio sito ufficiale.

Mihajlovic aveva deciso di farsi ricoverare nell'ospedale bolognese già nella giornata di lunedì, un giorno prima rispetto ai programmi iniziali. Questa decisione era stata presa in accordo con lo staff medico del club e con quello del reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola.

L'allenatore serbo, che in questi giorni ha ricevuto anche un toccante messaggio di Nicolò, giovane tifoso del Foggia che a soli 14 anni sta a sua volta lottando con lo stesso male, aveva annunciato in una conferenza stampa di doversi fermare per leucemia il 13 luglio. "Non vedo l'ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi", aveva spiegato in quella circostanza.

Oltre ai tanti messaggi di affetto e supporto ricevuti da colleghi, allievi e società di serie A e non, Mihajlovic ha ricevuto un pensiero social anche dalle figlie Viktorija e Virginia, divenute volti noti della tv dopo aver partecipato all'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 20:48