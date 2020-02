Mihajlovic lascia l'ospedale, ottimismo da parte dei medici

“Il Sig. Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia ‘Seràgnoli’ dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone“.

Con questo breve comunicato, l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Orsola di Bologna ha reso note le condizioni di salute del tecnico bolognese, ricoverato a fine gennaio per un nuovo ciclo di cure per combattere la malattia.

Nello specifico, Mihajlovic era tornato in ospedale per sottoporsi a una terapia antivirale necessaria dopo il trapianto di midollo osseo da donatore.

Come previsto, la durata di questa nuova degenza ospedaliera è stata più breve rispetto alle precedenti. L’allenatore del Bologna era stato così costretto ad allontanarsi dai campi, come già successo a inizio stagione, ma adesso giocatori e staff dei felsinei sono pronti a riabbracciarlo in vista dei prossimi impegni, benché non sia stata ufficializzata la data del ritorno in panchina.

In una recente intervista rilasciata poco prima del ricovero, il mister serbo (secondo classificato nel premio ‘Panchina d’Oro 2018-19’) si era detto ottimista sull’esito della sua lunga battaglia: “Per ora sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli sarebbe già un bel traguardo”.

“Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così” aveva poi aggiunto il tecnico del Bologna prima della degenza terminata oggi.

SPORTAL.IT | 07-02-2020 14:24