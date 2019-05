Mihajlovic: "Milan arrabbiato? Problemi loro"

"L'obiettivo è vicino, ma ci manca ancora l'ultimo passo. Domani abbiamo la possibilità di ottenere la salvezza contro una squadra che sta attraversando un momento di difficoltà. Possiamo avere qualche vantaggio a livello psicologico: se giocheremo come abbiamo fatto spesso da quando sono qui, possiamo fare bene". Così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic alla vigilia della gara di San Siro contro il Milan.

"Lunedì i rossoneri avranno tanta rabbia addosso per riscattarsi, fare una grande partita e ottenere punti per qualificarsi in Champions League. Questi comunque sono problemi loro, noi pensiamo a fare una buona partita conoscendo le loro difficoltà attuali. Ci vorrà anche un po' di fortuna".

SPORTAL.IT | 05-05-2019 12:46