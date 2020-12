Mihajlovic: "Nessun problema a Bologna"

Sinisa Mihajlovic ha parlato del suo momento no al Bologna.

L’allenatore ha però chiarito come non ci sia nessun problema con l’ambiente: “A Bologna sto bene, non ho problemi con i giocatori e con il presidente.Lui c’è per me e io ci sono sempre per lui”.

Non è mancato nemmeno, nelle parole in vista della sfida con lo Spezia, una frecciatina alla stampa: “Vinci una partita è in un modo, perdi una partita ed è il momento più difficile: questi sono giornalai, non gente che capisce di calcio, non possiamo scendere a questa roba qui”. E poi ha spiegato di avere tanti infortunati: “Ma una formazione la trovo” ha concluso.



OMNISPORT | 15-12-2020 19:35