Mihajlovic non si dà pace per il ko del Bologna

Sinisa Mihajlovic non si dà pace per la sconfitta rimediata dal suo Bologna all'Olimpico contro la Roma.

"Perdere una partita così mi pare assurdo – sottolinea il tecnico felsineo a 'Sky Sport' -. Perfino il pareggio sarebbe stato un risultato ingiusto per noi. Abbiamo creato tante palle da gol, ma è evidente che se non la butti dentro poi una squadra come la Roma ti punisce. Ai miei ragazzi però non posso rimproverare niente".

"Ce la siamo giocata alla grande al cospetto di una grande, ma in fase realizzativa dobbiamo evidentemente migliorare. Abbiamo giocato a viso aperto a Milano e Roma, sono prestazioni importanti. E partendo da queste anche i risultati arriveranno", aggiunge l'allenatore serbo.

