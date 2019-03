Mihajlovic perde Santander

Brutto guaio per Sinisa Mihajlovic in vista della volata finale per la salvezza del suo Bologna.

Si è infatti rivelato più grave del previsto l’infortunio che ha costretto Federico Santander a uscire dal campo durante il primo tempo della partita giocata e vinta 2-0 contro il Cagliari, che ha rilanciato le ambizioni di salvezza degli emiliani

Il centravanti paraguaiano ha infatti rimediato “una lussazione acromion-claveare della spalla sinistra” come si legge nella nota diffusa dal Bologna. I tempi di recupero previsti sono di circa tre settimane.



SPORTAL.IT | 12-03-2019 22:35