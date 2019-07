Mihajlovic sfida il male: in ospedale in anticipo

Nella drammatica conferenza stampa durante la quale aveva annunciato di essere affetto da leucemia, Sinisa Mihajlovic aveva parlato chiaro: “Giocherò all’attacco per aggredire il male, lo devo a chi mi vuole bene. Non vedo l’ora di entrare in ospedale. Prima comincio le cure, prima finisco…".

Detto, fatto, se è vero che il tecnico serbo del Bologna ha anticipato a lunedì l’ingresso in ospedale per iniziare il primo ciclo di cure, con un giorno di anticipo rispetto alla previsioni.

La decisione è stata presa in accordo con lo staff medico del club e con quello del reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola. Lo ha reso noto lo stesso Bologna attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 20:48