Mihajlovic, la struggente dedica della moglie Arianna e delle figlie Viktorija e Virginia per i 3 anni dalla morte

Il mondo del calcio ricorda Sinina a distanza di tre anni dalla sua scomparsa a causa della leucemia. La moglie: "Parlategli ancora, vi amerà dal cielo"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tre anni sono già passati dalla scomparsa di Mihajlovic. Sui social la struggente dedica della moglie Arianna e delle figlie Viktorija e Virginia per il loro Sinisa, che ha perso la partita più importante della sua vita contro la leucemia dopo aver lottato come un leone ed essere stato d’esempio per tutti. Tutto il mondo del calcio ricorda il sergente di ferro dal cuore tenero, a partire dai suoi club: dal Torino al Bologna, dalla Lazio alla Sampdoria.

Tre anni senza Mihajlovic, la dedica della moglie Arianna

Sinisa era ed è tuttora amato da tutti. Del resto, basta dare uno sguardo al web per rendersene conto. No, non è stata la malattia ad alimentare questo sentimento nei suoi confronti: Mihajlovic era già apprezzato dagli avversari quando in campo incantava con le sue punizioni magiche e poi da allenatore, duro ma leale, sempre schietto, con le sue massime che hanno fatto scuola.

Doti rare nel mondo del calcio. Tre anni fa la tragica notizia della sua scomparsa a causa della leucemia. Combattuta in panchina. Senza mollare mai. Oggi, su Instagram, il toccante post della moglie Arianna Rapaccioni: “Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra. Oggi 3 anni senza te amore mio”.

Il commovente ricordo delle figlie Viktorija e Virginia

Mihajlovic e la sua compagna hanno avuto cinque figli: Viktorjia, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. “Oggi, 3 anni fa, il mio supereroe è diventato invisibile. Continuo come mi hai insegnato, papà, te lo prometto. La tua forza oggi è diventata la mia. Grazie. Sempre” ha scritto Viktorjia in una storia su Instagram accompagnata da uno scatto in bianco e nero col papà mentre la stringe tra le sue braccia.

“Mi sveglio ogni mattina sperando che sia solo un brutto sogno. Tre anni senza te, ma tu, nei miei gesti, nella mia mente, nei miei pensieri, nei miei momenti più belli e non, ci sei sempre. Non ci sarà un solo giorno in cui non mi sentirò comunque la più fortunata del pianeta ad aver avuto come papà un uomo come te. Ciao papino, ti amo immensamente”: questo, invece, il commovente ricordo di Virginia.

Dalla Lazio al Bologna: il calcio omaggia Sinisa

È proprio vero: chi ama non dimentica. L’ex calciatore e allenatore serbo ha lasciato un ricordo indelebile nel mondo del calcio. “Sinisa per sempre” ha scritto la Lazio postando uno scatto di Mihajlovic con la maglia biancoleste e le due figlie, ancora bambine, in braccio allo stadio Olimpico.

“Sinisa sempre con noi”: questo l’omaggio del Bologna, ultima squadra guidata dal tecnico, quando segni della malattia erano evidenti ma non al punto tale da gettare le spugna. Combattente in campo e fuori, sempre. Così la Sampdoria: “Forever Sinisa Mihajlovic”. E, ancora, il Torino: “Tre anni ci fa ci lasciava Sinisa Mihajlovic. Sempre con noi, mister”.