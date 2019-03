Mihajlovic: "Torino più forte di quando c'ero io"

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino: "Il Torino è una squadra che punta all'Europa. Il loro punto di forza è la fisicità e davanti hanno giocatori di qualità, sarà una partita tosta".

"Hanno giocatori di qualità che possono segnare in qualsiasi momento, sono una squadra più forte di quella che allenavo io. È stato bravo Mazzarri, che ha dei giocatori che si adattano bene al suo stile di gioco. Non dico mai attraverso i giornali quello che devo dire ai miei ex presidenti o ex giocatori. Preferisco un faccia a faccia e se domani vedrò Cairo ci parlerò".

SPORTAL.IT | 15-03-2019 17:55