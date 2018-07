Mijatovic: 'Ecco perché Ronaldo ha lasciato il Real'

Mentre Cristiano Ronaldo mette “definitivamente” piede a Torino per iniziare ad allenarsi con addosso la maglietta della Juventus, in casa Real Madrid la situazione è ancora in alto mare per quanto riguarda il nome del sostituto del portoghese. Anche Hazard ha detto no ai blancos, mentre sui fronti Cavani e Lewandowski le opposizioni vengono dai club di appartenenza, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

L’addio di CR7 continua comunque a fare rumore e a prestarsi a varie interpretazioni, tra le quali spicca quella di Predrag Mijatovic, ex attaccante, ma anche ex dirigente del Real, fino al 2009, proprio l'anno dell'arrivo di Ronaldo al “Bernabeu: "Non penso che sia stata una decisione poco meditata, è stata sicuramente la fine di un processo che è seguito, maturato nel tempo e terminato con questo risultato” il parere del montenegrino a ‘A Bola’.

Processo che secondo l'ex attaccante anche della Fiorentina ha un motivo specifico…: “Non so esattamente cosa sia successo, ma, dall'esterno, sembra che non ci siano dubbi che ci siano stati problemi seri tra Cristiano e il presidente Perez e che il rapporto fra i due fosse difficile".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 29-07-2018 18:55