Mike Hall, messaggio che viene dal cuore

"Ieri sono morte 475 persone in Italia, 3.000 in totale. I militari portano i corpi dei morti dalle città che hanno raggiunto il limite. E stiamo ancora cercando un modo di giocare a pallacanestro? Le Olimpiadi saranno spostate di un anno, non c’è niente da preparare. Abbiate cuore, cancellate la stagione".

E’ il tcccante appello lanciato su Twitter da Mike Hall. Ora in forza all’Assigeco Piacenza, lo statunitense di Chicago è all’ottava squadra italiana della sua carriera.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 15:22