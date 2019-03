Mike James divide le colpe

“Siamo stati terribili, orribili. Dal management, ai giocatori, allo staff”. Mike James, apparso veramente in ombra nella sfida tra l’Olimpia Milano e il Fenerbahce, ha scelto i social per esprimere tutto il suo disappunto per il ko casalingo con i turchi.

“E' un ragazzo istintivo e generoso. Dopo Madrid non ne aveva più, lui è molto orgoglioso e non accetta di non essere al livello che sa di valere. Deve imparare a gestirle, essere più efficace in piccole cose, anche quando non riesce a fare delle giocate come nei migliori momenti della stagione. Deve capire che questo ci sta, ma non è un cattivo body language perché non vuole aiutare i compagni. Anzi, ha tanta voglia di aiutarli che a volte si innervosisce” aveva detto di lui, a fine gara, Simone Pianigiani.

SPORTAL.IT | 29-03-2019 15:30