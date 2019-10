Mike James, frecciata a Messina

Il cestista del CSKA Mosca Mike James, in una intervista a Sports.ru, è tornato a parlare del suo burrascoso addio all'Olimpia Milano.

"Non voglio parlare di cosa sia successo tra me e Messina – sono le parole riportate da Sportando -. Dico solo che io stesso non mi sarei mai comportato così in relazione con un altro. Questo è tutto. Non chiedetemelo più".

Poi James ha voluto puntualizzare: "Le voci che io abbia un ego gigantesco sono esagerate". Lo statunitense alcuni giorni fa su Twitter ha applaudito la scelta di Milano di puntare su Luis Scola.

SPORTAL.IT | 03-10-2019 09:07