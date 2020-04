Mike James mette tutti in fila

The Athletic, un media statunitense focalizzato sulla NBA, ha lanciato un’inchiesta, interpellando 21 tra coach e giocatori, sia statunitensi che stranieri, dei quali non ha rivelato i nomi. Tre le domande. La prima su chi sia il miglior giocatore in Europa, la seconda sul miglior prospetto in chiave NBA. Nella terza si è domandato se la miglior squadra europea potrebbe competere in NBA.

Mike James, ora al Cska ed è Olimpia Milano, ha vinto in volata davanti a Shane Larkin, dell’Anadolu Efes e a Nikola Mirotic del Barcellona. La palma del migliore prospetto è andata a Deni Advija del Maccabi. Alla terza domanda il ‘no’ è stato quasi plebiscitario.

