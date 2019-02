Mike James non l’ha presa bene.

Dopo avere saputo della sconfitta a tavolino il giocatore dell’Olimpia si lamenta e ironizza su Pistoia.

“Sarei potuto rimanere a Milano a godermi la vita” ha scritto su Twitter. E poi, rispondendo a Tyrese Rice, che gli domandava se fosse tutto vero, ha aggiunto: “Abbiamo fatto cinque ore di pullman per battere una squadra non in grado di toccarci con un’asta lunga tre metri".

SPORTAL.IT | 05-02-2019 15:40