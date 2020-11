Mike Tyson di nuovo sul ring: "Sono al meglio"

Mike Tyson torna sul ring a 15 anni dal suo ritiro nel 2005. Iron Mike il 28 novembre affronterà un altro ex campione del mondo dei pesi massimi, Roy Jones, allo Staples Center di Los Angeles.

Tyson ha assicurato di essere al massimo della sua forma nonostante i suoi 54 anni: “Sono The Rock, sono the Hulkster. Sto benissimo, sono nella migliore forma della mia vita, sembro una versione di me a 18 anni. L’ultima volta che ho avuto questo peso avevo 17-18 anni, sono molto contento di tutto quello che ho fatto. Sono pronto per tornare a combattere, è fantastico e non riesco a spiegarlo a parole”.

