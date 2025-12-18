Tyson contro Holyfield, l'incontro che entrò nella storia: può un morso (brutale) definire una carriera?

La storia dell'incredibile gesto di Iron Mike nei confronti dello storico avversario, un raptus che finì per compromettere la sua intera carriera

Per fare la storia serve un record clamoroso. Magari un gesto tecnico inusuale, o una vittoria a dispetto di tutti i pronostici. Altro volte, invece, basta… un morso. Può un momento di follia definire l’intera carriera di un atleta? Per Mike Tyson probabilmente è così. Quasi tutti ricordano ciò che fece nel match contro Evander Holyfield a Las Vegas nel 1997, tralasciando tutto il resto.

Oggi vi vogliamo proprio raccontare quell’episodio, quando Iron Mike si fece prendere dalla rabbia e dal nervosismo, smettendo letteralmente di ragionare. “Volevo ucciderlo“, commenterà successivamente. E a vedere le immagini dell’epoca, un po’ ci si crede.

