Tyson contro Holyfield, l'incontro che entrò nella storia: può un morso (brutale) definire una carriera?

La storia dell'incredibile gesto di Iron Mike nei confronti dello storico avversario, un raptus che finì per compromettere la sua intera carriera

Pubblicato:

Per fare la storia serve un record clamoroso. Magari un gesto tecnico inusuale, o una vittoria a dispetto di tutti i pronostici. Altro volte, invece, basta… un morso. Può un momento di follia definire l’intera carriera di un atleta? Per Mike Tyson probabilmente è così. Quasi tutti ricordano ciò che fece nel match contro Evander Holyfield a Las Vegas nel 1997, tralasciando tutto il resto.

Oggi vi vogliamo proprio raccontare quell’episodio, quando Iron Mike si fece prendere dalla rabbia e dal nervosismo, smettendo letteralmente di ragionare. “Volevo ucciderlo“, commenterà successivamente. E a vedere le immagini dell’epoca, un po’ ci si crede.

Nel video (dopo soli 30 secondi di pubblicità) trovate il racconto completo.

Tyson contro Holyfield, l'incontro che entrò nella storia: può un morso (brutale) definire una carriera? Ansa

