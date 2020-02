Milan, Pioli stravolge il futuro di Franck Kessie

Uno dei nomi più chiacchierati in casa Milan per quanto riguarda il mercato in uscita è quello di Franck Kessie. L’ivoriano, che nella prima parte di stagione ha faticato e non poco, è stato dato per partente diverse volte ma Stefano Pioli pare averne stravolto il futuro.

Sulle tracce dell’ex Atalanta c’è da tempo il Wolverhampton: il club inglese vuole rinforzare il centrocampo e a gennaio ha presentato ai rossoneri un’offerta da 25 milioni di euro, subito rispedita al mittente per volere proprio del tecnico, che alla vigilia della sfida con la Fiorentina ha parlato così dell’ivoriano: “Kessie attualmente è in crescita. Sta facendo prestazioni all’altezza del giocatore che è abbiamo ammirato. Ci vuole ancora una maggior pulizia nelle scelte per migliorarsi ulteriormente”.

Nella sessione invernale si era anche parlato di un possibile scambio con Vecino: l’Inter voleva ringiovanire il reparto ma una vera trattativa non è mai stata imbastita dai due club e il Milan non poteva permettersi di privarsi di un centrocampista date le condizioni precarie di Bonaventura, che deve ancora ritrovare la forma migliore.

Tra qualche settimana Pioli dovrebbe riabbracciare anche Rade Krunic: l’ex Empoli si è infortunato a inizio febbraio (ha riportato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro) e la sua assenza ha sicuramente inciso sulla scelta, rivelatasi azzeccata, di schierare con una certa continuità Kessie.

Il futuro del classe 1996 è dunque strettamente legato a Stefano Pioli: se l’ex timoniere della Fiorentina verrà confermato, l’ivoriano non sarà costretto a trasferirsi, viceversa potrebbe salutare i compagni e continuare la sua carriera in Premier League.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 17:30