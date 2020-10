Milan, a gennaio nuova offensiva per Tomiyasu

Il Milan non ha perso la speranza di trovare un centrale difensivo che possa dare una mano a Pioli. A gennaio, il Diavolo potrebbe tornare alla carica per Tomiyasu, difensore in forza al Bologna e già accostato ai rossoneri durante l’ultima finestra di mercato.

Mihajlovic, tecnico dei felsinei, non vorrebbe lasciar andare il nazionale giapponese. Il Milan, per sbloccare la trattativa, potrebbe provare a mettere sul piatto Musacchio, ormai fuori dal progetto rossonero.

OMNISPORT | 19-10-2020 09:24