Milan, a gennaio si cambia: nome nuovo per il centrocampo

Dopo aver dato una svolta tecnica alla squadra con l’ingaggio di Stefano Pioli, il Milan pianifica il mercato di riparazione per colmare le lacune dei rossoneri. A gennaio gli uomini di mercato del Milan si metteranno sulle tracce di Mohamed Elneny, centrocampista classe 1992, attualmente del Besiktas ma di proprietà dell’Arsenal.

Il calciatore egiziano è un incontrista dai piedi buoni, in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo, e di offrire a Pioli un’alternativa importante non solo a Kessie, ma anche ai registi Biglia e Bennacer, che finora non hanno certo brillato in rossonero.

Il contatto con l’Arsenal c’è già stato: Elneny non si è ambientato in Turchia e vuole cambiare al più presto squadra, già nel mercato invernale. Il prezzo richiesto dai Gunners è di 15 milioni di euro, il Milan spera di chiudere al ribasso l’affare.

Approdato in Europa nel 2013 al Basilea, Elneny è stato acquistato dalla società londinese nel 2016, ma non è mai riuscito ad imporsi nel campionato inglese. In rotta con Emery, in estate ha provato l’esperienza in Turchia ma ha finora disputato solo tre partite, debuttando in campionato con un’espulsione.

Il Milan può contare su Ivan Gazidis, che chiuse l’affare nel 2016: Elneny sbarcherebbe volentieri in Italia per rilanciarsi.

Un altro nome accostato al Milan in questi giorni è quello di Djibril Sidibé, esterno francese attualmente all’Everton ma di proprietà del Monaco. In grado di giocare su entrambe le fasce e anche come mediano, è finito nella lista acquisti di Boban e Maldini per gennaio.

SPORTAL.IT | 14-10-2019 10:10