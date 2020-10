Milan, a gennaio un'uscita in difesa

Il mancato acquisto da parte del Milan di un difensore centrale nell’ultima sessione di calciomercato potrebbe favorire Mateo Musacchio, fuori gioco ormai da mesi a causa di un grave infortunio alla caviglia.

L’argentino ex Villarreal dovrà però provare a scalzare Kjaer, diventato titolare al pari di Romagnoli. Un’impresa non semplice se è vero che i rossoneri valutano la possibilità di cedere Musacchio già a gennaio.

Il giocatore, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021, ha parecchio mercato in Spagna ed è seguito in particolare dal Valencia, che secondo ‘TodoFichajes’ avrebbe già avviato i contatti con il Milan e con l’entourage del giocatore.

Una decisione da parte di società e allenatore verrà presa solo verso la fine del 2020: Musacchio dovrebbe intanto rientrare presto a disposizione di Pioli, una buona notizia vista la positività al Coronavirus di Leo Duarte e Matteo Gabbia, gli altri due centrali della rosa.

OMNISPORT | 14-10-2020 21:21