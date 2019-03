Milan, a Leonardo saltano i nervi: 'Mancano due rigori'

La seconda sconfitta consecutiva del Milan fa infuriare il direttore tecnico dei rossoneri Leonardo, che nel dopo gara del match con la Sampdoria si è lamentato per la conduzione dell'arbitro Orsato. In particolare il dirigente del Diavolo si riferisce al rigore non concesso a Piatek nonostante l'intervento del Var.

"Non voglio fare polemiche sulla gestione arbitrale, ma non c’è da discutere perché parlano le immagini. Murru prima lo sbilancia e non tocca la palla. Si tratta di un episodio che condiziona una partita, per me non c'è neanche da discutere". Nel mirino anche un altro episodio accaduto nel primo tempo: "Anche il fallo di mano di Praet nel primo tempo mi sembra abbastanza chiaro. Ma la prendiamo con tranquillità e calma".

La squadra deve risollevarsi dopo due ko di fila: "Sono state due settimane particolari, dopo il derby e con la sosta in mezzo, la prestazione non è stata delle migliori. Dobbiamo restare calmi, non è il momento di fare processi. Siamo ancora quarti e in lotta per la Champions: dobbiamo essere molto tranquilli, è un momento che ci sta e va gestito".

Gattuso non è in discussione: "Il suo futuro per ora non è la priorità, ma un giorno ci piacerebbe vincere con lui. Non è stato una scelta nostra metterlo in panchina? Vero, ma potevamo scegliere di cambiare e non l’abbiamo fatto. Vincere con lui sarebbe ancora più bello. Poi due mesi nel calcio sono un’eternità".

La conclusione della vicenda Kessié: "Nessuno strascico post-derby, quella vicenda è stata risolta a livello societario. Noi siamo stati chiari con loro, loro si sono scusati. La panchina è una scelta legata a motivi tecnici, Kessié aveva fatto soltanto un allenamento, quindi non si è trattata di una punizione".

Il Milan è ancora quarto, ma dietro le rivali potrebbero avvicinarsi: "Possiamo qualificarci alla Champions, ci crediamo fortemente. Ma siamo la seconda squadra più giovane del campionato, molti si stanno giocando per la prima volta un obiettivo importante".

SPORTAL.IT | 31-03-2019 09:05