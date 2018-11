Milan a pezzi: si fa male un altro titolare

Continua la maledizione del Milan sul fronte infortuni. Gennaro Gattuso ha già gli uomini contati ma la sfortuna non accenna a diminuire: l'ultima tegola arriva dalla Turchia e riguarda Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, che rientrava da un problema alla caviglia, ha accusato un riacutizzarsi dell'infortunio dopo i novanta minuti giocati con la maglia della sua Nazionale contro la Svezia.

Il numero 10 rossonero ha lasciato il ritiro per tornare a Milano ed essere sottoposto a test medici per valutare la situazione e decidere le cure del caso, ma la sua presenza per la partita contro la Lazio alla ripresa del campionato è sempre più in dubbio.

Il probabile forfait del turco creerebbe problemi di non poco conto anche in mediana, mentre in difesa la situazione è già di piena emergenza: senza Caldara, Musacchio e Romagnoli, Ringhio è pronto a schierare a tre il reparto arretrato, con Abate e Rodriguez adattati come centrali al fianco di Zapata. Il momento è particolarmente delicato per il Diavolo, che in una settimana affronta Lazio, Dudelange e Parma.

Tra i giocatori attualmente in lista infortunati figurano capitan Romagnoli, Caldara, Musacchio, Strinic, Bonaventura e Biglia. Indisponibile, ovviamente, anche Gonzalo Higuain, che dovrà saltare le prossime due partite per squalifica. Insomma, una gatta sempre più ostica da pelare per Gattuso.

Intanto Leonardo e Maldini si muovono sul mercato per trovare delle soluzioni low cost in vista del mercato invernale. Tra i giocatori al vaglio degli uomini di mercato rossoneri c'è Gary Cahill, centrale 32enne del Chelsea in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il giocatore non è più titolare con l'arrivo di Maurizio Sarri, e da inizio stagione ha giocato solo venti minuti in Premier League. L'altro nome caldo è quello del brasiliano Rodrigo Caio, con cui da tempo il Diavolo ha allacciato i contatti.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 10:10