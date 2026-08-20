Milan va a terra e salta la volata: al Renewi Tour fa festa Philipsen. Lorenzo Finn parte fortissimo al Tour de l'Avenir

Giornata agrodolce per il ciclismo italiano: Jonathan Milan cade e si perde la seconda volata al Renewi Tour, col rischio di aver chiuso qui la sua stagione su strada. Finn guadagna subito sui rivali all'Avenir

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È un pomeriggio dolce e allo stesso tempo amaro per il ciclismo italiano. Con Lorenzo Finn che al Tour de l’Avenir fa subito capire di essere andato a dettare legge, prendendosi la terza piazza di giornata nella tappa inaugurale, ma guadagnando su tutti i principali rivali per la classifica finale. Mentre a Jonathan Milan stavolta i conti non tornano, anche se il dubbio su chi avrebbe vinto la volata della seconda frazione del Renewi Tour resteranno tali, visto che lo sprinter friulano è stato messo fuori causa a 60 km dall’arrivo da una brutta caduta.

Milan cade e si ferma: la stagione su strada si chiude qui?

Ha provato a rientrare, il velocista della Lidl Trek, ma un problema al polso destro gli ha consigliato di desistere. E a una manciata di chilometri dall’arrivo è stato fermato dall’organizzazione perché rischiava di essere doppiato dal gruppo, dal momento che si stava percorrendo un circuito finale da ripetere 4 volte. S’è fermato e non s’è troppo del fatto che Jasper Philipsen avesse nel frattempo ritrovato una vittoria che nell’anno solare 2026 è spesso venuta meno.

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L’olandese ha vinto una volta molto più lineare rispetto a quella caotica e segnata dalla pioggia disputata 24 ore prima, con un altro Milan (Matteo, il fratello di Jonathan) che ha provato a non farlo rimpiangere, chiudendo in quarta posizione.

Adesso però bisognerà capire se la Lidl Trel deciderà di fermare Milan in vista della tappa di domani (dipenderà dagli esiti che verranno fatti sul polso destro) o se proverà a proseguire, visto che nel suo programma originario aveva considerato anche lo ZLM Tour, altra breve corsa a tappe che strizza l’occhio ai velocisti. Dopodiché Milan avrebbe comunque detto basta con la strada per questa stagione, deciso a concentrare ogni sforzo sui mondiali in pista di Shanghai di metà ottobre. Con Milan s’è ritirato anche Simone Consonni.

Avenir, Finn fa la selezione e guadagna su tutti i rivali

Al Tour de l’Avenir è invece cominciata la scalata di Lorenzo Finn verso quella maglia gialla che intende vestire fin sul podio finale della corsa tradizionalmente dedicata ai corridori del futuro (specie da grandi corse a tappe). Finn ha chiuso terzo la prima frazione alle spalle di Niels Driesen e Kasper Haugland, con i quali si era ritrovato in fuga negli ultimi 25 km.

È stato proprio il genovese a fare la selezione su una delle ultime salite di giornata, e questo gli ha consentito di guadagnare secondi importanti su tutti i principali rivali in ottica classifica generale, a cominciare da Aubin Sparfel e Remi Arsac, tutti staccati di quasi due minuti e costretti già a un’affannosa rincorsa.

L’Italia può sorridere pensando anche al quinto posto di giornata di Davide Donati, compagno di Finn alla Red Bull Bora Hansgrohe Rookies, arrivato a una trentina di secondi dai battistrada. Chiaro che è presto per cantare vittoria, ma Finn ha già voluto mettere le cose in chiaro e aspettando le salite (dove il grande rivale sarà Mateo Ramirez, secondo al Giro Next Gen proprio alle spalle dell’italiano) il messaggio recapitato è di quelli belli pesanti.