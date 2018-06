Ignazio Abate è ormai diventato una riserva del Milan dopo l’esplosione di Davide Calabria e con il recupero di Andrea Conti dal ritiro estivo potrebbe vedere ancora meno il campo.

Per il terzino rossonero, come riporta GazzaMercato, si è fatto avanti il Wolverhampton, club neo promosso in Premier League.

SPORTAL.IT | 09-06-2018 19:35