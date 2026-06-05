Milan, Leao si sfoga: l’atto di accusa contro Allegri e il desiderio di lasciare i rossoneri, poi il messaggio all’Arsenal

L’attaccante si sfoga alla tv portoghese accusando l’allenatore del suo rendimento e annunciando di voler cambiare squadra: il sogno è la Premier League

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Rafa Leao rompe gli indugi: intervistato dalla tv portoghese l’attaccante lancia un duro atto di accusa a Massimiliano Allegri per lo scarso rendimento dell’ultima stagione e annuncia per la prima volta di voler lasciare il Milan. Le dichiarazioni sul sogno della Premier League pare un chiaro messaggio all’Arsenal.

Milan, Leao accusa Allegri

E alla fine Rafa Leao disse la sua… Intervistato dalla portoghese Sport Tv, l’attaccante si è lanciato in un duro atto d’accusa nei confronti di Massimiliano Allegri: il lusitano non ha mai citato esplicitamente l’allenatore, ma le sue parole rappresentano di fatto una critica severa al tecnico per averlo spostato dall’esterno al centro dell’attacco, in un ruolo che non sentiva suo.

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“Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione che non è la mia”, lo sfogo di Leao, che poi ha rincarato la dose: “Il sistema tattico non mi aiutava – le parole di Rafa -. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui la squadra giocava non mi ha messo nelle condizioni di riuscirci. Alla fine diventa logorante”.

Il dilemma della posizione in campo

Nella dichiarazione successiva Leao è sembrato ammettere che l’idea di fondo di Allegri non fosse sbagliata, “Come ala, dopo il dribbling, ho più tempo per pensare se tirare, dribblare di nuovo o crossare” – ha aggiunto il portoghese – Ma giocando centrale sono più vicino alla porta e devo essere più concreto: o fai assist o tiri”. Dopo, però, il portoghese ha precisato la sua idea e ribadito l’accusa ad Allegri: l’idea di spostarlo in mezzo avrebbe anche potuto essere produttiva, se il tecnico l’avesse fatto giocare da seconda punta e non da centravanti. “Quando la palla arriva all’ala, arrivano già due o tre difensori. Cambiando dalla fascia a seconda punta, o nelle zone centrali, mi avvicino due o tre volte alla porta durante la partita e poi torno aperto. Questo rende il mio gioco più imprevedibile”.

Leao-Milan, è davvero finita

Ancora più netta è la posizione di Leao riguardo al suo futuro: alla tv del suo paese l’attaccante ha infatti spiegato di ritenere chiusa la sua esperienza al Milan. “Ho bisogno di una nuova sfida – ha annunciato l’attaccante -. Ho già vinto due trofei in Italia e ci sono stato per un po’. È un campionato che si sta evolvendo, ma per il mio calcio una Premier League o una Liga spagnola valorizzerebbe di più il mio talento e me come giocatore”.

Il messaggio all’Arsenal

Subito dopo, però, Leao ha chiarito di sognare l’Inghilterra. “Se dovesse arrivare l’opportunità della Premier, sarei molto contento: penso che il mio talento riuscirei a metterlo a confronto con giocatori che sono a un livello molto alto. Giocare in quel tipo di campionato valorizza molto il giocatore”, ha concluso l’attaccante. Parole che sembrano un chiaro messaggio all’Arsenal, che secondo le voci di mercato diffuse negli ultimi giorni sarebbe interessato al portoghese.

Leao vuole lasciare il Milan e sogna un futuro con i Gunners, il club rossonero, dal canto suo, è pronto a cederlo per la cifra giusta, che non potrà essere inferiore ai 50 milioni di euro. Starà alla nuova dirigenza del Milan, i cui vertici sono stati completamente azzerati da Gerry Cardinale dopo il flop in campionato, trovare la soluzione giusta per accontentare tutte le parti.