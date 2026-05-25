Milan, Adani contro Allegri: “Via chi fa il furbo”. Tifosi furiosi: la fuga di Cardinale, Ibra scortato, tutti bocciati

A San Siro e sui social esplode la contestazione del popolo rossonero: dai calciatori alla proprietà, sono tutti sott'accusa. Allegri dribbla le domande sul futuro

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L’incubo dei tifosi del Milan prende forma a San Siro con la clamorosa sconfitta interna contro il Cagliari: niente Champions League e via alla contestazione. Allo stadio e sui social il popolo rossonero ne ha per tutti, dalla proprietà americana ai calciatori. Contro Allegri si scaglia anche Adani: per l’ex difensore il tecnico livornese è il colpevole numero uno del naufragio del Milan.

Fallimento Milan, tifosi contro tutti: a San Siro e sui social

La Curva Sud s’è fatta portavoce del malcontento di tutti i tifosi, che mai avrebbero immaginato un crollo così rovinoso col Cagliari nell’ultima e decisiva giornata di campionato. Numerosi e assordanti i cori che si sono levati dal settore più caldo di San Siro: “Indegni”, “Questa società non ci merita”, “Ci avete rotto il c***o”.

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Soprattutto Gerry Cardinale finisce nel mirino del pubblico: con la proprietà americana la frattura sembra ormai insanabile. E sui social torna un nome mai dimenticato, quello di Paolo Maldini. “Vogliamo le dimissioni di tutta la dirigenza e pretendiamo che Cardinale, colui che ha speculato sul marchio del club, venda il Milan il prima possibile” scrive Daniele su Facebook. “Pagliacci” rincara la dose Fabrizio. “Dimissioni immediate di tutti, almeno un po’ di dignità” rincara Roberto. “Mi dispiace solo per Modric, tutti gli altri possono andarsene. È ora di ricominciare da zero. Via tutti” taglia corto Mauro.

La fuga di Cardinale, Ibrahimovic contestato e scortato

Al triplice fischio Cardinale ha immediatamente lasciato lo stadio. Lo stesso ha fatto Zlatan Ibrahimovic, contestato da alcuni tifosi e, come riferisce Milan News, scortato fino al parcheggio. Si aprono ore di profonde riflessioni, in cui nessuno è più sicuro del posto.

Sollecitato in diretta, Allegri ha dribblato la domanda sul futuro che gli è stata posta ai microfoni di DAZN: “In questo momento siamo solo arrabbiati, poi bisognerà fare valutazioni sull’intera annata. Ora, però, non ha senso parlarne”.

Adani vs. Allegri: l’ultimo affondo

Tra Adani e Allegri non scorre buon sangue. Storia vecchia: l’ex difensore è un cultore del bel gioco e di un calcio propositivo, mentre per l’allenatore toscano conta vincere, arrivare al risultato. Il Milan ha fallito la qualificazione alla Champions League nel modo peggiore, perdendo in casa contro un Cagliari che non aveva più obiettivi da raggiungere. Alla Nuova Domenica Sportiva, su Rai 2, l’opinionista ha colto la palla al balzo per tornare ad attaccare il tecnico. “La via del gioco produce il merito: se giochi hai più possibilità di raggiungere e meritare la vittoria. Non basta vincere, è arrivata la resa dei conti. Chi ha una visione e una cultura del lavoro può essere premiato. E se sbaglia, può riprovarci”.

Adani cita Gasperini e Fabregas, poi affonda: “Perché cadono Juventus e Milan? Perché una cambia sempre tutto, mentre i rossoneri hanno scelto un allenatore che da sette anni non produce più calcio e non porta avanti una cultura del lavoro votata alla crescita. Senza coppe, nel corso dell’anno aveva la possibilità di sgasare, invece ha perso il controllo. Il Milan non è un circo: è storia e cultura. Va cacciato chi fa il furbo”. Infine la chiosa: “Il Milan ha perso il girone di ritorno perché non sa come vinceva in quello d’andata. Ha meritato di restare fuori dalla Champions”.