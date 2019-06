Milan, addio a Donnarumma: esplode il mercato

Il Milan ha deciso di cedere Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere rossonero, che ha riscritto tanti record di precocità della storia del club, sarà venduto al Paris Saint Germain per poter sbloccare il mercato in entrata della società meneghina.

Secondo quanto riporta Sky, a differenza degli anni scorsi questa volta è il Milan che spinge per un addio di Gigio: la sua cessione permetterà una ricca plusvalenza, Maldini e Boban chiedono ai campioni di Francia 50 milioni di euro per il suo cartellino, soldi che verranno immediatamente reinvestiti per rinforzare la rosa. Inoltre tagliare i sei milioni netti all’anno dello stipendio di Gigio per le prossime due stagioni consentirebbe un risparmio di 24 milioni.

Il futuro di Donnarumma è quindi, se non ci saranno colpi di scena, al Psg, dove Leonardo lo aspetta a braccia aperte. La trattativa è solo all'inizio: i francesi vogliono offrire Areola in contropartita per abbassare il costo, ma la dirigenza rossonera non è convinta. Raiola in ogni caso si è già messo in azione e l'affare è ben avviato.

I soldi per la cessione del portiere serviranno per rinforzare in primo luogo la difesa: i rossoneri stanno per chiudere l'acquisto del terzino sinistro Theo Hernandez dal Real Madrid. Sfumato Kabac, al centro del reparto arretrato torna a salire l'opzione Andersen, dalla Samp. A centrocampo invece si corteggiano Torreira e anche Dennis Praet, pupillo di Giampaolo che ne ha fatto il perno di blucerchiati nelle ultime tre stagioni.

Tra i record infranti a Donnarumma in carriera ci sono il primato di più giovane portiere ad aver esordito nella nazionale italiana, di più giovane calciatore di sempre a raggiungere le 100 partite in Serie A e di più giovane portiere a esordire da titolare in Serie A.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 08:07