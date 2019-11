Milan: addio a Kessie, pronta la beffa di mercato all'Inter

La mancata convocazione di Franck Kessie per la partita contro la Juventus ha fatto rumore a Milanello e apre nuovi scenari di mercato: bene o male il centrocampista ivoriano nel corso degli ultimi anni è sempre stato un punto fisso della squadra rossonera. Con Stefano Pioli le cose sono cambiate: il mediano 22enne, rimasto in panchina per tutti i 90′ contro la Lazio, secondo le indiscrezioni non ha gradito ed è arrivato in ritardo ad alcuni allenamenti, apparendo spesso svogliato. La Gazzetta dello Sport riporta di un incontro tra Kessie e lo stesso Pioli, in cui i due hanno concordato lo stop per il giocatore, che avrebbe confessato di non essere motivato.

A gennaio potrebbe arrivare il divorzio. Secondo la stampa inglese, la destinazione più probabile è proprio la Premier League: il Milan aspetta un’offerta adeguata per fare cassa, e non accetterà proposte inferiori ai 25 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe il Wolverhampton.

Non è esclusa neanche un’opzione in Italia: Kessie in estate era finito nel mirino della Roma, che potrebbe tornare alla carica nel mercato di riparazione.

Per la sua sostituzione i rossoneri potrebbero reinvestire subito parte della somma ricevuta per arrivare a Nemanja Matic, centrocampista in scadenza con il Manchester United, che è seguito da vicino anche dall’Inter. Il giocatore non trova spazio nei Red Devils ed è alla ricerca di un rilancio.

La richiesta d’ingaggio potrebbe essere un problema per il Diavolo, mentre per quanto riguarda l’età l’amministratore delegato dei rossoneri Ivan Gazidis ha dato il via libera a un colpo d’esperienza, che secondo Maldini e Boban è necessario per scuotere la squadra.

SPORTAL.IT | 10-11-2019 17:15