Milan: addio André Silva, visite mediche per un big del Psg

Non c'è un attimo di quiete per il mercato del Milan. Nelle ultime ore stanno salendo vertiginosamente le quotazioni del centrocampista offensivo del Paris Saint Germain Julian Draxler, tanto che dalla Germania, fa sapere Sportmediaset, si parla di visite mediche già fissate.

Ma la trattativa è tutt'altro che terminata: il ds dei rossoneri Leonardo ha contattato l'ex Schalke 04, che a Parigi trova poco spazio, e gli ha esposto il progetto del Diavolo. Le parti si sono riaggiornate per i prossimi giorni. L'accordo con il Psg è più lontano: il Milan vorrebbe intavolare uno scambio con Ricardo Rodriguez, ma finora l'esterno ha rifiutato perché vuole giocarsi le sue carte con il nuovo arrivato Strinic . Draxler è un jolly di centrocampo in grado di giocare sia centralmente, sia sulla fascia sinistra: sarebbe utilissimo per Gattuso.

Intanto Leonardo cerca di piazzare anche qualche colpo in uscita: è ai saluti l'attaccante portoghese André Silva, autentica delusione della scorsa stagione rossonera. Il giocatore sta per trasferirsi al Siviglia in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro: Gattuso non ne ha bisogno, punterà su Gonzalo Higuain e sul giovane Patrick Cutrone.

Stesso discorso per Carlos Bacca: la punta colombiana non resterà in rossonero e cerca un approdo nella Liga. Il Villarreal però offre solo 8 milioni a fronte dei 13 richiesti dal Milan, e per ora le distanze sono sostanziose. Il Sottomarino giallo potrebbe inserire nella trattativa Samu Castillejo, esterno offensivo che intriga i rossoneri: nei prossimi giorni ci potrebbero essere novità.

"I ritorni di Maldini e Leonardo mettono tanta pressione ed è strano, anche se molto bello. Speriamo vengano più spesso, perché abbiamo bisogno di personaggi così. I giocatori toccano con mano chi ha scritto la storia e possono scambiare delle chiacchiere. È tutta energia positiva", ha detto Gattuso in una recente intervista a Mediaset.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 11:40