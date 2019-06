Milan, addio Europa League: accordo in arrivo con l'Uefa

Il Milan è a un passo dall’accordo con l’Uefa: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la società rossonera è pronta a rinunciare alla partecipazione alla Europa League conquistata sul campo in cambio di più tempo per raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio imposto dal Fair Play Finanziario, ora fissato al 2021.

L’intesa, spiega il quotidiano meneghino, prevede la rinuncia alla seconda competizione continentale: la mancata udienza fissata dal Tas in merito al triennio 2015-2018 ha dato la possibilità al Milan di continuare il lavoro diplomatico con Nyon. Il Diavolo rischia una somma di sanzioni per il mancato settlement agreement e vorrebbe raggiungere un’intesa con l’Uefa proprio per scongiurare questo scenario.

Con la rinuncia all’Europa League il Milan sancirebbe invece la fine delle sanzioni e avrebbe più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio. L’Uefa si è resa conto da tempo che il Fair Play finanziario cristallizza i rapporti di forza, non permettendo alle società che vogliono investire di crescere, e la risoluzione positiva della questione rossonera rappresenterebbe il primo passo per cambiare il sistema.

Roma e Torino sono in attesa di novità, pronte ad esultare: se l’accordo venisse trovato, i giallorossi verrebbero direttamente qualificati ai gironi di Europa League, mentre il Torino potrebbe essere ripescato e partirebbe dai preliminari.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 16:59