Milan, Fenerbahce pronto a chiudere per Leao: Brahim Diaz può tornare in rossonero

Il club turco accelera per 10 rossonero e prepara una nuova offerta. Il Diavolo è tentato dal riportare a casa Brahim Diaz dal Real Madrid

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Sono ore decisive per il passaggio di Rafael Leao in Turchia. A spuntarla, nonostante il perentorio inserimento del Galatasaray, dovrebbe essere il Fenerbahçe, pronto all’affondo decisivo dopo il no del Diavolo alla prima offerta ufficiale fatta pervenire in via Aldo Rossi. Per sostituire il portoghese, ai vari Soulé, Nwaneri e Mastantuono, nelle ultime ore si è fatto anche il nome di un giocatore che con la maglia rossonera un “pezzettino” di storia l’ha già scritta: Brahim Diaz, protagonista del 19° scudetto e non così sicuro di restare a Madrid.

Milan al lavoro per il trequartista

Il Milan lavora per puntellare la rosa da mettere a disposizione di Ruben Amorim. A Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara potrebbe infatti presto unirsi un nuovo innesto. L’obiettivo è, ovviamente, il trequartista, ruolo cruciale nel 3-4-2-1 che ha in mente il neo tecnico rossonero. Chiaro, dunque, come la scelta non ammetta errori.

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Leao, il Fenerbahçe prepara l’affondo

Una scelta che passa anzitutto dalla cessione di Rafael Leao. Il portoghese ha raggiunto da qualche giorno il ritiro del Diavolo a Perth, ma resta in uscita. La destinazione più probabile (se non quasi certa) è la Turchia, con il Fenerbahçe che sarebbe pronto ad accelerare per battere la concorrenza del Galatasaray.

Come riportato da Calciomercato.com, dopo aver passato il turno del preliminare Champions ed essersi assicurato un posto almeno in Europa League, il Fener avrebbe informato Cardinale dell’intenzione di presentare una seconda offerta ufficiale per il 10 rossonero. E non sembrano arrivare a caso le parole del numero uno dei gialloblu, Aziz Yıldırım, che a margine del cda del club ha dichiarato: “Ingaggeremo un attaccante questa settimana“.

Il primo no del Milan e la scelta di Rafa

Dopo il no a 40 milioni di euro più bonus, il club turco sembrerebbe intenzionato ad avvicinarsi sensibilmente ai 60 richiesti dal Milan. Leao dal canto suo avrebbe già dato l’ok al trasferimento in Turchia e resta in attesa delle decisioni dei rossoneri. Che sia Fenerbahçe o Galatasaray, per Rafa potrebbe anche essere tutto sommato indifferente. La cosa certa è che le prossime ore potrebbero davvero essere quelle decisive.

Priorità Soulé

Una volta detto addio al portoghese, il Diavolo potrà fare partire ufficialmente la caccia al nuovo trequartista. Una posizione che, al momento, sfumato Konstantinos Karetsas accasatosi a Dortmund, vede la candidatura forte di Matias Soulé, sempre in uscita dalla Roma e ben felice della destinazione. L’operazione con i giallorossi dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro, ma non si escludono colpi di scena.

Brahim Diaz più di una semplice suggestione

Colpi di scena in cui rientra di diritto l’interesse per Brahim Diaz. A lungo inseguito dalla Juventus a inizio mercato, lo spagnolo naturalizzato marocchino potrebbe realmente tornare in rossonero. Il folletto classe 1999, tra i protagonisti dello scudetto 2021-2022, conosce benissimo l’ambiente e la Serie A e sarebbe perfetto per il gioco di Amorim. Senza contare che l’operazione potrebbe trasformarsi in una vera e propria occasione dal punto di vista economico. A Madrid, infatti, Brahim è sempre più chiuso e la voglia di tornare protagonista potrebbe convincerlo a rituffarsi nel rossonero.