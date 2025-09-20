Milan, addio Maignan: ci sono due portieri in corsa per sostituirlo

Porte girevoli per il Diavolo che si prepara a trovare un nuovo n.1. Nessuna fretta per Tare ma anche l'esigenza di trovare un portiere affidabile

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

C’è vita oltre Mike Maignan. Il Milan deve fare a meno del suo numero 1 stasera nell’anticipo della quarta giornata contro l’Udinese. Ma il punto non è tanto questo. Perché il Diavolo deve iniziare a pensare anche ad un futuro che non contempli il portierone francese tra i pali. L’addio a fine stagione è assai probabile, dato il contratto in scadenza, ed il team rossonero si sta attrezzando per trovare un degno sostituto.

La tentazione Chelsea e la scelta di restare

Considerarlo un esperimento per il futuro è azzardato, però il Milan sa che dovrà imparare a fare a meno di Mike Maignan anche oltre la sfida di stasera con l’Udinese. Oggi tocca a Terracciano difendere i pali della formazione guidata da Massimiliano Allegri, più avanti chissà. Il numero 1 francese ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 e al momento nessun interesse a prolungarlo.

La storia è ormai nota: il calciatore avrebbe potuto e forse voluto lasciare la Serie A già in estate. C’era infatti stata una proposta del Chelsea da 18 milioni di euro, ritenuta però insufficiente dal Diavolo. Al di là dell’entità dell’offerta, inoltre, c’era l’intenzione da parte dello staff tecnico di trattenere il portierone transalpino al quale è stata data anche la fascia di capitano.

La rivoluzione di Tare si completa

Insomma, il presente è piuttosto chiaro al netto naturalmente dell’infortunio. Maignan giocherà finché ci sarà un contratto, poi ci si saluterà con una stretta di mano come avviene tra gentiluomini. Nessuna rottura brusca o telenovela da portare avanti chissà per quanto. Il giocatore ha dato e ricevuto al Milan e a 30 anni può essere libero di valutare una nuova opportunità professionale. Così verrà completata una rivoluzione avviata già nella scorsa estate con gli addii di Theo Hernandez e Tijani Reijnders.

I due nomi per la porta

Nel frattempo il Milan dovrà cercare un nuovo titolare in porta. Da questo punto di vista non c’è e non deve esserci fretta. Bisogna prendersi tutto il tempo necessario affinché l’acquisto sia quello giusto. Qualche nome è già venuto fuori. Uno ad esempio è quello di Elia Caprile che al Cagliari sta dimostrando di essere parecchio affidabile. La valutazione del 24enne veronese è di 15 milioni di euro.

Restando in Serie A, l’altro candidato autorevole è Zion Suzuki del Parma. Il giapponese ha avuto alti e bassi nella sua prima stagione in Italia, mettendo in mostra comunque delle qualità importanti. Anche il costo, però, è più elevato: si parla di 25 milioni in questo caso. A Tare l’ardua sentenza.