Milan, affari con la Juventus

In attesa di novità sul fronte Ibrahimovic, il Milan sembra alla ricerca, per il mercato invernale, di un rinforzo per la difesa (complice l'infortunio occorso a Duarte). Ci sarebbe una trattativa in corsa con la Juventus.

Il nome caldo sarebbe quello di Demiral. L'ex Sassuolo sta facendo fatica a trovare spazio alla Juventus e, con il rientro di Chiellini, difficilmente avrà una chance in bianconero. Il Milan lo vorrebbe con la formula del prestito con diritto fi riscatto.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 09:12