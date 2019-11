Milan: affondo per Ibrahimovic, faccia a faccia Maldini-Raiola

Il Milan si muove per Zlatan Ibrahimovic. A Milano è avvenuto nelle ultime ore un incontro di mercato tra i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Zvonimir Boban e il potente agente Mino Raiola, che oltre agli interessi dell’attaccante svedese cura anche quelli di quattro giocatori della rosa del Diavolo: Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Giacomo Bonaventura e tra poco Suso.

Come noto, Ibrahimovic si è svincolato da poco dai Los Angeles Galaxy, e ha espresso il suo desiderio di tornare a giocare in Italia prima di chiudere la sua carriera. L’ex Inter, Real e Juve potrebbe diventare un punto di riferimento dell’attacco di Pioli, finora asfittico, e nei prossimi giorni saranno previsti contatti diretti tra lo stesso giocatore nato a Malmoe e la dirigenza rossonera.

Ibrahimovic deciderà il suo futuro entro metà dicembre, e sta ascoltando le offerte di diversi club: in Italia è molto interessato anche il Bologna, che ha raggiunto l’attaccante a Los Angeles.

Lo svedese vuole garanzie tecniche ed economiche, e Raiola ha presentato le controproposte del giocatore: il Milan dovrà dare nei prossimi giorni una risposta, per intavolare davvero la trattativa.

Da parte del club servire soprattutto uno sforzo importante in merito allo stipendio: una soluzione che non piace a Elliott e a Gazidis, che preferirebbero puntare su giocatori più giovani e non a fine carriera. Buona parte del tifo rossonero invece spera in un ritorno di Ibrahimovic, che per molti ridarebbe quell’entusiasmo che manca da tempo alla squadra dopo il pessimo avvio di stagione.

