Milan, aggiornamento sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic

Milan in apprensione per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato la partita di domenica scorsa contro il Verona, terminata 1-1, la prima battuta d’arresto dopo tre vittorie consecutive con lo svedese in campo.

Il quadro clinico del giocatore è attentamente monitorato dallo staff medico rossonero: la punta di Malmoe sta smaltendo la sindrome influenzale accusata nei giorni scorsi e l’affaticamento al polpaccio.

L’ex attaccante del Manchester United non si è allenato in gruppo ed ha svolto un lavoro differenziato: l’obiettivo resta quello di recuperarlo in tempo per il derby di domenica prossima contro l’Inter.

Pioli ritrova Lucas Biglia, che è tornato ad allenarsi in con la squadra dopo due mesi di assenza. Andrea Conti, ko causa tonsillite, potrebbe non farcela per la stracittadina; a parte Kjaer, anche lui debilitato dall’influenza.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 17:15